2026 yılı haziran dönemi isteğe bağlı iller arası yer değiştirme suretiyle atanma kurası için ilan metni ve münhal kadroları yayınladı. Sağlık Bakanlığı iller arası tayin takvimine de yayımlanan duyuruda yer verildi. Peki, Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı tarafından her yıl ocak ve haziran aylarında gerçekleştirilen isteğe bağlı iller arası yer değiştirme kurasına ilişkin yeni dönem takvimi yayımlandı. Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan duyuruyla birlikte, sağlık personelinin başvuru ve tercih işlemlerini gerçekleştirebildiği EKİP sistemi erişime açıldı.

Yayımlanan takvimde başvuru şartları, tercih süreci, itiraz tarihleri, sonuçların ilanı ve kura çekimi gibi tüm aşamalara ilişkin detaylara yer verildi. Bu kapsamda sağlık çalışanları, belirlenen tarihler arasında başvurularını tamamlayarak iller arası yer değiştirme talebinde bulunabilecek.

Sağlık Bakanlığı iller arası tayin sonuçları için takvim belli oldu! Yer değiştirme kurası ne zaman?

İLLER ARASI TAYİN TAKVİMİ

Takvime göre başvurular 17 Haziran 2026 tarihinde başladı ve 22 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 18.00'e kadar devam edecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından inceleme sonucunda başvurusu reddedilen personelin listesi 6 Temmuz 2026 tarihinde EKİP üzerinden ilan edilecek.

Başvurusu reddedilenler ile hizmet puanlarına itiraz etmek isteyenler, 6 Temmuz Pazartesi ile 7 Temmuz Salı günü saat 18.00'e kadar EKİP sistemi üzerinden itirazda bulunabilecek. Yapılan itirazların sonuçları ise 16 Temmuz 2026 Perşembe günü açıklanacak.

İller arası yer değiştirme kurası ise 17 Temmuz 2026 Cuma günü gerçekleştirilecek. Kuranın yapılacağı yer ve saat bilgisi, Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün resmi internet sitesi üzerinden ayrıca duyurulacak.

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