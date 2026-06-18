Geçtiğimiz yıl 46.7 derece ile 96 yılın sıcaklık rekorunun kırıldığı Adana’da bu yıl termometreler 39 dereceyi gördü. Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği kentte, termometreler sıcaktan bozuldu.

40 dereceye yaklaşan hava sıcaklığı ile Türkiye’nin en sıcak illeri arasında gösterilen Adana’da sıcaklık yükselmeye devam ediyor.

TERMOMETRELER BOZULDU

Sıcaklığın mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Adana’nın Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda termometreler 39 dereceyi gösterdi. Termometre, 39 dereceyi göstermesinin ardından arızalanıp bozuldu.

Aşırı sıcaklar günlük hayatı olumsuz etkilerken, vatandaşlar parklardaki gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

2025’te 96 yıllık sıcaklık rekoru kırılmıştı! Adana’da 39 dereceyi gören termometreler bozuldu!

“O KADAR SICAK Kİ KUŞ BİLE UÇMUYOR”

Sıcak havanın bunaltıcı seviyeye ulaştığını belirten Azat Erdoğan, şöyle konuştu:

Yaklaşık iki saattir dışarıdayız. Normalde kumral bir insanım ama sabahtan beri yürümekten güneşte adeta kapkara oldum. Hava o kadar sıcak ki kuş bile uçmuyor. Termometreyi 40 derecede gördüm, sonra da çalışmadığını fark ettim. İnsan dayanamıyor, termometre nasıl dayansın. Termometre bile dayanamamış, bozulmuş. Gerçekten çok sıcak.

2025’te 96 yıllık sıcaklık rekoru kırılmıştı! Adana’da 39 dereceyi gören termometreler bozuldu!

“GENÇ OLMAMIZA RAĞMEN ZORLANIYORUZ"

Eren Batman ise “Parkta dolaşırken su içmeye geldim. Termometrelerin sıcak nedeniyle bozulduğunu gördüm. Daha şimdiden böyleyse temmuz ve ağustosta ne olacağını düşünemiyorum. Özellikle yaşlılar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar zorunlu olmadıkça bu sıcak saatlerde dışarı çıkmamalı. Biz genç olmamıza rağmen zorlanıyoruz" dedi.

2025’te 96 yıllık sıcaklık rekoru kırılmıştı! Adana’da 39 dereceyi gören termometreler bozuldu!

96 YILIN REKORU KIRILMIŞTI

Geçtiğimiz yıl Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgasında Adana'da 96 yılın sıcaklık rekoru kırılmıştı. 9 Ağustos’ta 45.7 olan sıcaklık rekoru 46.7’ye yükselmişti. Gece nem oranı yüzde 100'e ulaşmıştı.

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