14 Haziran'da Brezilya'da iki helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen ve 6 kişinin hayatını yitirdiği kazanın ardından, sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerin ABD'li şarkıcı Oliver Tree'nin hayatını kaybettiği kazaya ait olduğu öne sürüldü. Peki, söz konusu görüntüler gerçekten bu kazayı mı gösteriyor?

14 Haziran'da Brezilya'da iki helikopterin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti. Kazaya karışan helikopterlerden birine ait yolcu listesinde ABD'li şarkıcı Oliver Tree'nin de yer aldığı bildirildi.

Yetkililer, Oliver Tree'nin yolcu listesinde bulunduğunu doğrularken, kazada hayatını kaybeden kişilerin kimlik tespit çalışmalarının henüz tamamlanmadığını açıkladı.

Sosyal medyada Brezilya'da yaşanan kazaya ait olduğu iddiasıyla paylaşılan görüntülerse kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada yayılan görüntülerin Oliver Treenin ölümüne neden olan kazayı gösterdiği iddia edildi

ARKAPLAN VE İDDİALAR

Haber kaynakları, ABD'li şarkıcı Oliver Tree'nin ölümünü haberleştirirken, iki helikopterin çarpıştığı anı gösteren bir videonun Brezilya'da meydana gelen güncel kazaya ait olduğunu iddiasında bulundu. Görüntüler, Brezilya'daki güncel helikopter kazasına ait olduğu iddiasıyla sosyal medya platformu X'te geniş yankı buldu.

MALEZYA'DAKİ KAZA GÖRÜNTÜLERİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Videonun güncel olmadığı ve Brezilya'da kaydedilmediği tespit edildi. Videodan alınan görüntülerin 2024'ten bu yana dolaşımda olduğu ve Malezya'da kaydedildiği bilgisiyle paylaşıldığı tespit edildi. 23 Nisan 2024'te Malezya'da donanmaya ait iki askeri helikopter, Kraliyet Donanması'nın 90. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri öncesinde gerçekleştirilen prova uçuşu sırasında havada çarpışmıştı.

Brezilya'daki güncel kazaya ait olduğu öne sürülen görüntülerle Malezya'daki helikopter kazasına ait videonun aynı olduğu belirlendi. Görüntülerdeki detayların ve helikopterlerin düşüş şeklinin birebir uyuştuğu gözlemlendi.

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