Kaydet

Adana'nın Yüreğir ilçesinde gece saatlerinde motosikletle mahalleye dadanan 3 şüpheli, 18 yaşındaki Deniz Özdemir'e ait park halindeki motosikletin direksiyon kilidini kırarak sürükleye sürükleye çaldı. Seslere uyanıp hırsızların peşine düşmesine rağmen şüphelilere yetişemeyen genç büyük bir şok yaşarken, diğer motosikletine de zarar verilmesiyle toplamda 85 bin liralık maddi kayba uğradı. Hırsızların soğukkanlılıkla motosikleti kaçırdığı ve arkadaşlarının onlara eşlik ettiği o anlar ise sokağın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası