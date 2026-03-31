Kaydet

Ankara’nın Yenimahalle ilçesi İvedik Caddesi’nde dün öğle saatlerinde meydana gelen feci kazada, süratle ilerlediği ve hatalı sollama yaptığı iddia edilen bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisine çarptı. 06 BV 9608 plakalı aracın sürücüsü 51 yaşındaki M.D.'nin çarpması sonucu ağır yaralanan Defne Karataş, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Etlik Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Beyin kanaması teşhisi konulan 7. sınıf öğrencisi Karataş’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Bölge esnafı, caddedeki üst geçidin eski ve bakımsız olması nedeniyle vatandaşlar tarafından tercih edilmediğini, sürücülerin ise bölgede çok süratli araç kullandığını belirterek yetkilileri acil önlem almaya çağırdı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü M.D.’nin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından mahkemeye sevk edilmesi beklenirken, emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.

