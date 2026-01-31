Kaydet

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışına yönelik yürüttüğü teknik ve fiziki takip neticesinde 28 Ocak 2026 tarihinde Antakya'da belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeği desteğiyle gerçekleştirilen aramalarda, koliler içerisinde yer alan plastik pervanelerin iç kısımlarına zulalanmış toplam 107 kilogram ağırlığında 642 bin adet Captagon hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

