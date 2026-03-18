Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP’deki ilk sezonunun ikinci yarışında Brezilya’da piste çıkacak. 3 defa Dünya Superbike şampiyonu olan Razgatlıoğlu, Autodromo Ayrton Senna pistinde mücadele edecek.

MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Toprak Razgatlıoğlu

YARIŞ PROGRAMI

Brezilya’daki yarış, 20 Mart Cuma günü TSİ 17.05’te yapılacak birinci serbest antrenmanla başlayacak. Aynı gün TSİ 21.20’de gerçekleştirilecek antrenman seansıyla programı devam edecek. 21 Mart Cumartesi günü TSİ 16.10’da ikinci serbest antrenmana çıkacak olan MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu Razgatlıoğlu, TSİ 16.50’de sıralama seansında yer alacak ve TSİ 21.00’de sprint yarışında mücadele edecek. 22 Mart Pazar günü ise TSİ 16.40’ta ısınma turlarına katılacak olan Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, TSİ 21.00’de ana yarışa çıkacak.

