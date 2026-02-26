Kaydet

Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde mesai arkadaşlarıyla tartıştıktan sonra bunalıma giren belediye çalışanı Hüseyin K., Boğaçayı’na atladı. Olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekiplerinin yardımını reddederek suyun ortasına ilerleyen şahıs, Sahil Güvenlik DEGAK timleri tarafından ikna edildi. Can simidine bağlanarak sudan çıkarılan Hüseyin K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası