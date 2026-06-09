Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, seyir halindeyken sinyal vermeden aniden şerit değiştirerek sokağa dönmek isteyen bir otomobil, arkadan gelen motosiklet sürücüsünün kaza yapmasına neden oldu. Kontrolünü kaybedip asfaltta sürüklenerek araca çarpan ve yaralanan motosikletliyi yol ortasında bırakarak hızla olay yerinden kaçan vicdansız sürücünün o anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken; polis ekipleri kayıplara karışan şahsı yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası