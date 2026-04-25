Kaydet

Ardahan'da Kura Nehri kıyısında etkili olan zorlu ve soğuk hava şartları nedeniyle güçten düşerek hayatını kaybeden bir kısrağın yavrusunun sergilediği davranış görenlerin yüreğini burktu. Annesinin cansız bedeni yanından uzun süre ayrılmayan, aç ve çaresiz kalarak onu hala emmeye çalışan yavru tayın o anları görüntülendi. Doğadaki bağın ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gözler önüne seren bu içgüdüsel davranış olaya tanıklık edenleri derinden etkilerken, yetkililer ağır kış şartlarının yaşandığı bölgelerde hayvanların korunması ve düzenli kontrol edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Haberle İlgili Daha Fazlası