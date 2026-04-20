Kaydet

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy Barajı çevresinden geçen vatandaşların su içerisindeki çalılık alanda hareketsiz halde duran bir pelikanı fark etmesi üzerine bölgeye İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Suya uygun özel kıyafetlerini ve can yeleklerini giyerek zorlu şartlarda kurtarma çalışması başlatan ekipler, çalılıklar arasında sıkıştığı belirlenen yaralı pelikanı bulunduğu yerden dikkatli bir şekilde çıkardı. Başarılı müdahalenin ardından kurtarılan pelikan, sağlık durumunun yapılacak kontrollerle netlik kazanması ve tedavi altına alınması amacıyla İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.

