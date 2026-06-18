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İstanbul Başakşehir'de geri manevra yapan hafif ticari aracın altında kalarak ezilme tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuğun inanılmaz kurtuluşu yürekleri ağza getirdi. Şans eseri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan ve büyük bir korkunun etkisiyle aracın altından çıkar çıkmaz koşarak evine giden küçük çocuğun o panik dolu anları, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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