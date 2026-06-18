Babalar Günü kapsamında Türkiye Yeşilay Cemiyeti'nin hazırladığı "Babalar Sözünü Tutar" adlı farkındalık kampanyasında kamera karşısına geçen sanatçı Orhan Gencebay, bağımlılıklarla mücadelede kararlılığın ve sorumluluğun önemine dikkati çekti.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, cemiyetin Babalar Günü kapsamında hazırladığı yeni farkındalık kampanyası "Babalar Sözünü Tutar", kamuoyuyla buluşturuldu.

Toplum hafızasında güvenilirliği, samimiyeti ve duruşuyla yer eden Orhan Gencebay'ın kampanya yüzü olduğu çalışma, tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıklarına karşı güçlü bir farkındalık çağrısı niteliği taşıyor.

Kampanya kapsamında hazırlanan kamu spotunda, bağımlılıklardan uzak durmanın ve sağlıklı yaşam sürmenin güçlü bir kararlılık gerektirdiği mesajı veriliyor.

Kamu spotunda yer alan Gencebay ise sigarayı 44 yıl önce bıraktığını hatırlatarak, özellikle gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak durmaya davet ediyor.

Televizyon, radyo, dijital platformlar, açık hava ekranları ve sosyal medya mecralarında yayınlanan kampanya ile milyonlarca kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Yeşilay ve Orhan Gencebay'dan Babalar Günü'nde farkındalık çağrısı

Orhan Gencebay, kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde, Yeşilay ile gurur duyduğunu ifade ederek, kurumun 100 yılı aşkın süredir insanların iyiliği ve sağlığı için çok kıymetli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Gencebay, "Ben de Orhan Baba olarak Yeşilay'a saygı duyuyor, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Hayatımızda zaman zaman kötü alışkanlıklar edinebiliyoruz. Bunların başında da sigara geliyor. Ben 44 yıl önce sigarayı bıraktım. Herkese sigarayı bırakmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü sigaranın verdiği zararları çok az şey verir. Özellikle gençlerimizin çok küçük yaşlarda sigarayla tanıştığını gördükçe üzülüyorum." ifadelerini kullandı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Gencebay, şunları kaydetti:

"Gençler, alkol ve sigaradan medet ummasınlar. Hayatı güzelleştirmek için güzel ve iyi olana yönelmemiz gerekir. Yeşilay da yıllardır insanımıza doğru yolu göstermek için çalışan en önemli kurumlarımızdan biridir. İnsanız, hata yapabiliriz. Yeter ki telafisi mümkün olmayan hatalar yapmayalım. Hatasız kul olmaz. Bütün evlatlarımıza ve insanımıza, tecrübeli bir ağabeyleri olarak şunu söylemek istiyorum. Kötü alışkanlıklar hayatı zorlaştırır, iyilik ise insanı güçlendirir. Kendinizle barışık olun. Kendisiyle barışık olan insan kolay kolay yanlış yollara sapmaz ve daha mutlu yaşar. Sevgiyi, saygıyı ve iyiliği hayatınızdan eksik etmeyin. Berhudar olun.

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