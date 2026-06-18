Rekabet Kurumu'nun yeni düzenlemesiyle Coca-Cola'ya ait soğutucularda rakip ürünlere ayrılan alan yüzde 35'e çıkarıldı. Karar, satış noktalarında ürün çeşitliliğinin artırılmasını ve rekabet ortamının güçlendirilmesini hedefliyor.

Küresel içecek sektörünün dev firmalarından Coca-Cola hakkında Rekabet Kurumu'ndan yeni bir karar geldi. Rekabet Kurumu'nun aldığı kararla, Coca-Cola'ya ait soğutucularda rakip ürünlere ayrılan alan yüzde 35'e çıkarıldı. Alınan bu kararla birlikte sektörde adil rekabetin güçlendirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve yerel üreticilerin satış noktalarında daha fazla yer bulabilmesi hedefleniyor.

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Karara göre, Coca-Cola tarafından sağlanan soğutucularda rakip markalara ayrılan yüzde 35'lik bölüm dikey separatörler ve etiketlerle açık şekilde ayrılacak. Satış noktasında rakip ürün bulunmaması durumunda ise bu alan boş bırakılacak. Coca-Cola, ayrılan bölümü kendi ürünleriyle dolduramayacak. Yeni uygulamayla birlikte bakkal, büfe, market, kafe ve restoranlar, kendilerine ayrılan bölümde istedikleri rakip ürünlere yer verebilecek. Coca-Cola satış noktalarının bu alandaki ürün tercihine müdahale edemeyecek.

Rekabet Kurumundan Coca-Colanın rakiplerine büyük avantaj!

YEREL ÜRETİCİLERE VE ESNAFA DESTEK

Düzenleme kapsamında rakip ürünlerin görünürlüğünü veya satışını engelleyebilecek herhangi bir unsur ya da materyalin kullanımına da izin verilmeyecek. Böylece ulusal ve yerel üreticiler, kendilerine ayrılan bölümde ürünlerini sergileyebilecek ve kendi fiyat etiketlerini kullanabilecek. Buna göre bakkal, market, büfe ve restoranlar, şirketten destek alabilmek için belirli ürün kotalarını doldurmak veya rakip ürün satmamak zorunda bırakılmayacak.

Kurallara uyumun denetlenmesi amacıyla işletmelere gerekli uyarılar yapılacak. Kurallara uyulmaması halinde ise Coca-Cola tarafından gerçekleştirilen ürün sevkiyatlarında kademeli azaltıma gidilebilecek. Yeni düzenleme kapsamında bayilere sağlanan indirimler, ürün kategorileri arasında bağlantı kurulmadan objektif kriterlere göre belirlenecek. Ayrıca şirket, su ve soda ürünlerinde bedelsiz ürün uygulamasını sonlandıracak.

Rekabet Kurumundan Coca-Colanın rakiplerine büyük avantaj!

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