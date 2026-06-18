Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapan, SpaceX hisseleri üç günlük yükselişin ardından ilk kez düştü. Yaşanan düşüşe rağmen şirket hisseleri yatırımcı ilgisini kaybetmedi.

Elon Musk’ı ilk triyoner yapan ve dünyanın en büyük halka arzlarından biri olarak değerlendirilen SpaceX, üç günlük yükseliş serisinin ardından ilk kez değer kaybı yaşadı.

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HİSSELER YÜZDE 5 DÜŞTÜ

ABD merkezli uzay ve havacılık şirketinin hisseleri, 17 Haziran Çarşamba günü yüzde 5 düşerek art arda süren yükseliş trendini sonlandırdı. Bir önceki gün kısa süreliğine Microsoft’u geride bırakan SpaceX, Amazon’u da geçerek dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükselmişti. Geri çekilme bu olanların ardından geldi ve hisseler düşüş yaşadı.

SpaceXten ilk düşüş geldi! 3 günlük yükseliş serisi sona erdi

Yaşanan geri çekilmeye rağmen şirket hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğü görüldü. Araştırma kuruluşunun yayımladığı nota göre, Çarşamba günü SpaceX hisselerinde 144,6 milyon dolarlık net bireysel yatırımcı alımı gerçekleşti. Böylece son üç işlem günündeki toplam net perakende yatırımcı alımı 369,8 milyon dolara ulaştı.

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