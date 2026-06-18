3 günlük yükseliş serisi sona erdi! SpaceX hisselerinde düşüş
Elon Musk'ı dünyanın ilk trilyoneri yapan, SpaceX hisseleri üç günlük yükselişin ardından ilk kez düştü. Yaşanan düşüşe rağmen şirket hisseleri yatırımcı ilgisini kaybetmedi.
- SpaceX hisseleri 17 Haziran Çarşamba günü %5 düştü.
- Bir önceki gün kısa süreliğine Microsoft'u geride bırakan şirket, Amazon'u geçerek dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükselmişti.
- Yaşanan geri çekilmeye rağmen şirket hisselerine yönelik yatırımcı ilgisi sürdü.
- Çarşamba günü SpaceX hisselerinde 144,6 milyon dolarlık net bireysel yatırımcı alımı gerçekleşti.
- Son üç işlem günündeki toplam net perakende yatırımcı alımı 369,8 milyon dolara ulaştı.
Elon Musk’ı ilk triyoner yapan ve dünyanın en büyük halka arzlarından biri olarak değerlendirilen SpaceX, üç günlük yükseliş serisinin ardından ilk kez değer kaybı yaşadı.
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HİSSELER YÜZDE 5 DÜŞTÜ
ABD merkezli uzay ve havacılık şirketinin hisseleri, 17 Haziran Çarşamba günü yüzde 5 düşerek art arda süren yükseliş trendini sonlandırdı. Bir önceki gün kısa süreliğine Microsoft’u geride bırakan SpaceX, Amazon’u da geçerek dünyanın en değerli beşinci şirketi konumuna yükselmişti. Geri çekilme bu olanların ardından geldi ve hisseler düşüş yaşadı.
Yaşanan geri çekilmeye rağmen şirket hisselerine yönelik yatırımcı ilgisinin sürdüğü görüldü. Araştırma kuruluşunun yayımladığı nota göre, Çarşamba günü SpaceX hisselerinde 144,6 milyon dolarlık net bireysel yatırımcı alımı gerçekleşti. Böylece son üç işlem günündeki toplam net perakende yatırımcı alımı 369,8 milyon dolara ulaştı.