Kaydet

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il girişinde durdurulan bir tırda yapılan aramada 51 kilo 300 gram toz esrar ele geçirildi. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda, narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi üzerine tırın çeşitli bölmelerine gizlenen uyuşturucu maddelere ulaşıldı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası