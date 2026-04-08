Eskişehir-Bozüyük-Bilecik karayolu Şelale Rampaları mevkiinde sabaha karşı meydana gelen olayda, Bilecik istikametine seyir halinde olan Kudret G. idaresindeki 42 DEZ 83 plakalı tırın kupa kısmından henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü tırı hemen yol kenarına durdurarak araçtan inmeyi başardı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm aracı sararken, ihbar üzerine bölgeye Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ancak tır tamamen kullanılamaz hale geldi. Sürücünün yara almadan atlattığı olay sırasında jandarma ekipleri karayolu üzerinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Yangın ve söndürme çalışmaları nedeniyle trafik akışı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım yeniden normale döndü.

Haberle İlgili Daha Fazlası