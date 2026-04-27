Kaydet

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Ata Bulvarı üzerinde saat 04.00 sıralarında park halinde bulunan bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen araca müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve söndürdü. Çevrede başka araçların bulunmaması büyük bir faciayı önlerken, tamamen yanarak kullanılamaz hale gelen araçtaki yangının çıkış nedeniyle ilgili tahkikat başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası