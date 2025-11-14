Özetle Kaydet

Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle bekleme alanından metrobüs yoluna geçen 57 yaşındaki engelli yolcu, dengesini kaybederek yola düştü ve yaklaşan metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Psikiyatri ve parkinson tedavisi gördüğü belirtilen vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ERKUT ÇALİKOGLU

