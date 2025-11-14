Cevizlibağ’da feci ölüm! Metrobüs engelli yolcuya çarptı
Özetle
Kaydet
Gündem Videoları 3 dk önce
Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle yola düşen 57 yaşındaki engelli yolcu, metrobüsün çarpması sonucu ağır yaralanarak hastanede hayatını kaybetti.
- Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesindeki engelli yolcu metrobüs yoluna düştü.
- Yaklaşan metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı.
- Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Cevizlibağ metrobüs durağında tekerlekli sandalyesiyle bekleme alanından metrobüs yoluna geçen 57 yaşındaki engelli yolcu, dengesini kaybederek yola düştü ve yaklaşan metrobüsün çarpmasıyla ağır yaralandı. Psikiyatri ve parkinson tedavisi gördüğü belirtilen vatandaş, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR