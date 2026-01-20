Kaydet

Diyarbakır’ın Kulp ilçesini etkisi altına alan ve üç gün boyunca aralıksız devam eden yoğun kar yağışı, yaban hayatındaki yaşam mücadelesini zorlaştırdı. Doğanın tamamen beyaz örtüyle kaplanması sonucu yiyecek bulmakta güçlük çeken bir kaya sansarı, yerleşim yerlerinin yakınına kadar indi. Hamzalı Mahallesi Çöl mezrasında bulunan bir bağ evinin bahçesine giren canlı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Normal şartlarda insanlardan uzak durmasıyla bilinen utangaç türün, yerleşim alanında yiyecek aradığı anlar bölgedeki ağır kış şartlarını bir kez daha gözler önüne serdi. Mahalle sakinleri, kar kalınlığının artmasıyla birlikte benzer yaban hayvanlarının evlerin yakınına daha sık gelmeye başladığını belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası