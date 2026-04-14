Kaydet

Diyarbakır’ın Ergani ilçesi hastane bölgesinde, Muhammet S. idaresindeki 21 ES 141 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek kontrolden çıkması sonucu kaldırımda yürüyen 17 yaşındaki A.K. ve 10 yaşındaki Ç.Ü. isimli iki öğrenciye çarptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kontrolden çıkan aracın öğrencilere çarptığı anların saniye saniye kaydedildiği kazanın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan yaralılardan A.K.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası