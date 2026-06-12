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Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobiliyle drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerden kaçamadı. Hem kendi canını hem de diğer sürücüleri hiçe sayan kural tanımaz şahsa "drift yapmak" suçundan tam 140 bin lira idari para cezası kesilirken; ehliyetine 2 ay süreyle el konulan sürücü hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

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