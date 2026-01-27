Kaydet

Elazığ’ın Maden ilçesine bağlı bir köyde etkili olan yoğun kar yağışı, yaban hayatındaki canlıların yaşam mücadelesini zorlaştırdı. Doğada kar örtüsü nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken tilki, tavşan ve sansar gibi yabani hayvanlar, beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için yerleşim alanlarına kadar geldi. Köydeki evlerin bahçelerinde ve duvar diplerinde yiyecek arayan hayvanların o anları, bölgedeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Kış şartlarının ağırlığını ve yaban hayatının yerleşim yerleriyle kesiştiği o anlar, izleyenlere doğadaki zorlu süreci bir kez daha hatırlattı.

