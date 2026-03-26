Elazığ'ın Sanayi Sitesi içerisinde meydana gelen olayda, kimliği belirlenemeyen bir sürücü otomobiliyle geri manevra yaptığı sırada aracın arkasında ayakta duran bir şahsa çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sarsılan ve neye uğradığını şaşıran şahıs, aracın tekerleklerinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Durumu fark eden sürücünün hızla frene basmasıyla duran araçtan inen sürücü, çarptığı kişiden özür diledi. Herhangi bir yaralanmanın meydana gelmediği kaza anı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde şahsın çarpma anıyla birlikte savrulduğu ancak sürücünün müdahalesiyle büyük bir kazanın eşiğinden dönüldüğü görülüyor. Sürücünün dikkati sayesinde herhangi bir sağlık ekiplerine gerek kalmadan olay yerinden ayrılan taraflar, kazayı maddi veya bedensel bir hasar almadan atlattı.

