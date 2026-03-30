Esenyurt'ta yol verme tartışması kanlı bitti! Bir sürücü silahla vurularak öldürüldü
İstanbul Esenyurt'ta iki sürücü arasındaki tartışma sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
İstanbul’un Esenyurt ilçesi Saadetdere Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Yol ortasında başlayan tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflardan biri yanındaki ateşli silahla diğer sürücüye ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği sürücü Tolga T., olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilerek güvenlik şeridi çekildi ve olay yeri inceleme çalışmaları başlatıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen saldırganın olay yerinden kaçtığı tespit edilirken, emniyet güçleri şüphelinin yakalanması için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Tolga T.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına alarak olayla ilgili soruşturmayı derinleştirdi.