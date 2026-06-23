Kaydet

İstanbul'un Esenler ilçesinde eşiyle girdiği şiddetli tartışma sonrasında, komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinden kaçmaya çalışan şahıs, ikinci katın penceresinden aşağıya düşerek yaralandı. Dengesini kaybederek metrelerce yüksekten yere çakılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken; çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına anbean yansıyan o hareketli dakikaların ardından, hastaneye kaldırılan koca hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası