Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde bulunan bir manavda işletme personelinin içeride bulunmadığı sırada dükkana giren müşteri, örnek bir davranışa imza attı. İhtiyaç duyduğu ürünleri alarak kendisi tartan ve cep telefonuyla fiyatını hesaplayan şahıs, alışveriş tutarından daha fazla olan ücreti kasanın yanına bırakarak iş yerinden ayrıldı. Yaşanan bu örnek olay saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, durumu sonradan fark eden manav personeli Yusuf Tangül, müşterinin seslendiğini ancak dükkanın büyük olmasından dolayı duyamadıklarını belirtti. Toplum olarak takdir edilecek bir davranışla karşılaştıklarını ifade eden Tangül, dürüstlüğüyle örnek olan müşteriye teşekkür etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası