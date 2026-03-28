Gaziantep’in Nizip ilçesi Menderes Mahallesi’nde gece saat 03.00 sıralarında park halindeki lüks bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Volkswagen marka aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede intikal eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki diğer araçlara ve binalara sıçramasını önlemek amacıyla yoğun bir çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangın sonrası, lüks otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği tespit edildi. Gece yarısı mahallede kısa süreli paniğe neden olan yangının kesin çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla olay yeri inceleme ekipleri araç üzerinde detaylı çalışma başlattı. Emniyet güçleri, yangının mekanik bir arızadan mı kaynaklandığı yoksa dışarıdan bir müdahale mi olduğu ihtimalini netleştirmek için bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme altına alırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

