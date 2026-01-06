Kaydet

Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi Kanalsırtı mevkiinde 2 Ocak gecesi saat 22.10 sularında kaydedilen görüntüler, bölge sakinleri arasında büyük bir merak uyandırdı. Atmosfere giren meteorun sürtünme etkisiyle yanarak ışık hüzmesi oluşturduğu o anlarda, karanlık gökyüzü saniyeler içinde gündüz gibi aydınlandı. Türkiye’nin pek çok noktasından da gözlemlendiği bildirilen bu doğa olayının Samsun ayağındaki yeni görüntülerinde, meteorun hızla alçalarak gözden kaybolduğu anlar güvenlik kameraları tarafından net bir şekilde kaydedildi. Herhangi bir olumsuzluğa veya hasara yol açmayan olay, mahalle sakinleri tarafından ilgiyle takip edilirken gökyüzünde oluşan bu nadir ışık şöleni sosyal medyada da geniş yankı buldu.

