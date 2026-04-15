Kahramanmaraş'ta yaşayan 47 yaşındaki Mehmet Eser, doğuştan farklı göz renkleriyle görenlerin dikkatini çekiyor. Altı kardeşten biri olan Eser'in sağ gözü mavi, sol gözü ise kahverengi ve yeşil tonlarını barındırıyor. Yaşadığı mahallede ilgi odağı haline gelen Eser, annesinin Malik bin Ejder türbesinde "çocuğum olursa farklı olsun" diyerek ettiği duanın ardından bu şekilde doğduğunu belirtiyor. Çevresindekilerin hoşuna giden ve kendisiyle fotoğraf çektirdikleri bu durumun yanı sıra Eser, renk farklılığından bağımsız olarak gözlerinde yüzde 60 görme sorunu bulunduğunu, raporlu olduğunu ve göz nakli olması gerekmesine rağmen korktuğu için ameliyata sıcak bakmadığını ifade etti.

