Kaydet

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yer alan Manavgat Caddesi'nde, seyir halindeki Erhan K. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun sağına yanaşıp duran Adem B.'ye ait otomobilin aniden açılan kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrularak yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan kaza anlarının ardından polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

