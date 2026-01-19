Kaydet

Bingöl’ün Solhan ilçesinde parmağına sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayan bir vatandaş, yardım almak üzere Solhan Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Hastane yetkililerinin durumu bildirmesi üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri, sağlık personeli gözetiminde titiz bir çalışma başlattı. Parmağa zarar vermeyen özel ekipmanlar kullanan ekipler, kısa süren bir müdahalenin ardından yüzüğü keserek çıkarmayı başardı. Operasyonun ardından parmağında herhangi bir yaralanma oluşmayan vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, itfaiye ekiplerinin hastanedeki başarılı müdahalesi teşekkürle karşılandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası