Ordu'nun Altınordu ilçesinde yağışlı havadan korunmak amacıyla sahilde hızlı adımlarla yürüyüş yapan vatandaşlar, beklenmedik bir şekilde aydınlatma direğini mesken tutarak adeta pusu kuran haylaz bir karganın hedefi oldu. Yoldan geçen yayaları dikkatle takip ederek üzerlerine doğru aniden süzülen ve bazı vatandaşlara peş peşe defalarca hamle yapan karga, sahildekiler için kısa süreli bir korku ve paniğe yol açarken çevreden izleyenler için ise oldukça tebessüm ettiren renkli manzaralar oluşturdu. Kimi vatandaşların karganın ani dalışlarından korunmak için koşarak uzaklaştığı, kimilerinin ise davetsiz misafiri kovalamak için yoğun çaba sarf ettiği o eğlenceli ve şaşkınlık verici anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.

