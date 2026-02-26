Kaydet

Batman’ın Sason ilçesine bağlı Çakırpınar köyünde, etkili olan sağanak yağış heyelana neden oldu. Yamaçtan kopan toprak ve kaya parçalarının yolu kapatması sonucu öğrencileri taşıyan servis aracı çamur deryasına saplanarak mahsur kaldı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine kazma ve küreklerle olay yerine koşan köy sakinleri, yaklaşık bir saat süren zorlu bir çalışmanın ardından aracı saplandığı yerden çıkararak öğrencilerin güvenli şekilde köye ulaşmasını sağladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası