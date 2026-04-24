Erzurum'un Horasan ilçesinde 10 Nisan Polis Haftası kapsamında Kaymakamlık bahçesindeki Atatürk Anıtı önüne bırakılan çelenk, program sonrası şiddetli rüzgarın etkisiyle devrildi. Tören alanının boşalmasının ardından bölgeden geçen 12-13 yaşlarındaki bir gencin, herhangi bir yönlendirme olmadan yere düşen çelengi kaldırarak özenle yeniden anıtın önüne yerleştirdiği o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gencin sergilediği bu duyarlı davranış çevredeki vatandaşların takdirini toplarken, sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede yayılan görüntüler kullanıcılar tarafından gencin saygı ve sorumluluk bilincinin örnek olması gerektiği ifadeleriyle yorumlandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası