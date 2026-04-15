Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Karamanlı Mahallesi'nde bipolar hastası 34 yaşındaki Ayhan İnce, 69 yaşındaki babası Alaattin İnce'yi tekerlekli sandalyeyle evine götürürken yolun bozuk olması sebebiyle sandalyeyi itemeyince sinirlenerek babasından yürümesini istemesi üzerine, durumu yanlış anlayan çevredekiler tarafından darbedildi ve o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri baba ve oğlunu tedavi altına alırken, polis ekiplerine ifade veren baba, bipolar hastası oğlunun sandalyeyi itemediği için kendisinden kalkmasını istediğini belirterek durumun yanlış anlaşıldığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Görüntüleri kaydeden görgü tanığı Vusale Şimşek amacının yaşlı adamın huzurevine yerleştirilmesi olduğunu ifade ederken, hastaneye ilaç yazdırmaya gittikleri sırada olayın yaşandığını belirten kardeş Mehmet İnce de ortada bir darp olmadığını ve vatandaşların durumu yanlış anladığını vurguladı; yaşananların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri yaşlı adamı bakım merkezine yerleştirdi.

