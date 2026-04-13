Kaydet

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aracında kalp krizi geçiren 64 yaşındaki sürücü, devriye gezen jandarma ekiplerinin dikkati sayesinde hızla hastaneye ulaştırıldı ve yaşananlar saniye saniye kask kamerasına yansıdı. Çarşı Mahallesi'nde rutin devriye görevini yürüten Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Motosikletli Asayiş Timi, yol kenarında duran araçtaki sürücü Hasan Çelik'in durumundan şüphelenerek aracı kontrol ettiğinde vatandaşın fenalaştığını belirledi. Durumun kritik olduğunu fark eden jandarma personeli, ambulans bekleyerek zaman kaybetmemek adına hızla inisiyatif alıp Çelik'in aracının direksiyonuna geçerek sürücüyü Kandıra Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Sağlık ekiplerine teslim edilerek tedavi altına alınan Çelik'in sağlık durumunun yakından takip edildiği öğrenilirken, görevli jandarma personellerine Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran tarafından başarı belgesi takdim edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası