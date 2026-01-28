Kaydet

Kars’ta dondurucu soğukların etkisiyle karla kaplı arazide yiyecek arayışına çıkan bir kızıl tilki, doğa fotoğrafçısı İlkay Güven’in dron kamerasına yansıdı. Karnını doyurmak için avlandığı sırada gökyüzünden gelen sesle duraksayan tilki, bir süre cihazı merakla inceledi. Dronu önce av zanneden ancak kendisini takip ettiğini anlayınca hızla bölgeden uzaklaşan tilkinin o anları, doğanın zorlu kış şartlarında tebessüm ettiren görüntüler oluşturdu.

