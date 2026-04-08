Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşı telefonla arayarak kendilerini polis olarak tanıtan ve "terör örgütü ile bağlantınız var" diyerek dolandırıcılık yapan 3 şüpheliyi yakaladı. Yürütülen çalışmalarda şüphelilerin, mağdur Y.B.'yi korku ve paniğe sevk ederek ziynet eşyalarını ve paralarını aldıkları, ardından bu altınları kuyumcuda bozdurdukları belirlendi. Teknik ve fiziki takip sırasında izlerini kaybettirmek için sık sık araç değiştirdikleri tespit edilen şüpheliler, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin parayı teslim almaya ayağında terlikle gelmesi dikkat çekti. Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 392 bin TL, 300 dolar, 1 çift altın küpe ve 3 adet cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, ele geçirilen para ve altınlar mağdur vatandaşa teslim edildi.

