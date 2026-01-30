Kaydet

Mardin’in Kızıltepe ilçesi Ersoylu Mahallesi 108. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, bir vatandaşın evinin önüne park ettiği motosikleti sabahın erken saatlerinde kimliği belirsiz iki şahıs tarafından çalındı. Sokaktaki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde, şüphelilerin hedef seçtikleri motosikletin yanına gelerek kısa sürede kilidini açtıkları ve oldukça rahat tavırlarla bölgeden uzaklaştıkları görüldü. Motosikletinin yerinde olmadığını fark eden sahibinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kamera kayıtlarını incelemeye alarak eşkali belirlenen şahısların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

