Kocaeli'de direksiyon başında uyuyan sürücünün yayalara çarptığı anlar kamerada
Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Özgürlük Mahallesi Fatih Caddesi'nde, direksiyon başında uyuyakaldığı öne sürülen M.M. idaresindeki 41 AVN 732 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen A.E., H.E. ve N.G.'ye çarptı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, kaza anının saniye saniye araç kamerasına yansıdığı olayda sürücü polis ekiplerince gözaltına alındı. Otomobilin seyir halindeyken kontrolden çıkarak kaldırımdaki 3 kişiye çarptığı dehşet anlarının görüntülendiği kazada, hafif şekilde yaralanan vatandaşların hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
