Bilecik’in İstasyon Mahallesi’nde düzenlenen bir asker uğurlama konvoyunda, seyir halindeki otomobilin camından sarkarak havaya defalarca ateş açan şahıs, "pes" dedirtti. Yaklaşık 15 araçlık konvoyda yaşanan ve cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

