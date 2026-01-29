Kaydet

Konya’nın Selçuklu ilçesi Akşemsettin Mahallesi’nde yaşayan 70 yaşındaki Ömer A., evinde tüfeğini temizlemeye çalıştığı sırada silahın kazara ateş alması sonucu kolundan yaralandı. Silah sesini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi evinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

