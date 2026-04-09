Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir kuaför salonunda yaşanan olayda, kadın bir müşteri boya, bakım, manikür, keratin ve kaynak saç gibi işlemler yaptırdı. Toplamda 26 bin 500 liralık işlem ücretini kabul eden müşteri, işlemlerin ardından "2 dakikaya geliyorum" diyerek salondan ayrıldı ve bir daha geri dönmedi. Kuaför Batuhan Koca, bayram arifesinde yaşanan olayda müşterinin önce parayı getireceğini söyleyerek kendilerini oyaladığını, ardından 7 günlük süre istediğini ancak sürenin sonunda kendilerini tehdit ederek ödeme yapmayacağını söylediğini belirtti. Personel emeği ve kullanılan malzemelerin maliyeti nedeniyle mağdur olduklarını ifade eden işletme sahibi, yaşanan olay sonrası hukuki süreci başlattı.

