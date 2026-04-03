Libya üzerinden kuvvetli rüzgarlarla Türkiye'ye giriş yapan çöl tozu, ülkenin en güney ucu Hatay'da hayatı olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün geçtiğimiz günlerde yaptığı toz taşınımı uyarılarının ardından, Antakya ilçesi adeta dev bir toz bulutunun içerisinde kayboldu. Gündüz saatleri olmasına rağmen gökyüzünü kaplayan yoğun toz tabakası nedeniyle güneşin güçlükle seçilebildiği kentte, puslu ve boğucu bir hava hakim oldu. Özellikle sürücüler ve yayalar için zor anlar yaşatan toz fırtınası nedeniyle görüş mesafesinin bazı bölgelerde 150 metreye kadar düştüğü bildirildi. Kent merkezinin üzerini tamamen örten bu doğa olayı drone kameralarıyla havadan görüntülendiğinde, şehrin silüetinin toz bulutları arasında neredeyse tamamen silindiği görüldü. Vatandaşların dışarı çıkmakta ve nefes almakta zorlandığı Hatay'da, uzmanlar özellikle astım ve benzeri solunum yolu rahatsızlığı olan kişilerin maske kullanması veya zorunlu olmadıkça kapalı alanlarda kalması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Toz taşınımının bölgedeki etkisini bir süre daha sürdürmesi bekleniyor.

