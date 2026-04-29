Kadıköy Bağdat Caddesi'nde trafiği hiçe sayarak ardı ardına makas atan ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan iki trafik magandası, polis ekiplerinin başarılı takibi sonucu yakalandı. Sürücülere toplamda 180 bin lira idari para cezası kesilip ehliyet ve araçlarına 60 gün süreyle el konulurken, işlem sırasındaki diyaloglar saniye saniye kameraya yansıdı. Aracı bağlanan sürücülerden birinin polise dönerek, "90 bin lirasında değilim ama arabamı bağlama" demesi izleyenlere adeta pes dedirtti.

