İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve Afrika üzerinden taşınan yoğun toz bulutlarının yağışla birleşmesi sonucu kent genelinde "çamur yağmuru" hadisesi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün geçtiğimiz günlerde yaptığı toz taşınımı ve sağanak yağış uyarılarının ardından, sabahın ilk saatlerinde etkisini artıran bu hava olayı park halindeki binlerce aracın üzerini adeta kahverengi bir çamur tabakasıyla kapladı. Sabah saatlerinde işe gitmek üzere araçlarının başına gelen sürücüler, kuruyan çamur lekeleri nedeniyle görüş mesafesinin kapandığı camları temizlemek için yoğun mesai harcadı. Şehir genelinde kirliliğe yol açan bu durum, özellikle açık alanlarda bulunan araç ve yapıların yüzeylerinde belirgin bir katman oluşturdu. Meteoroloji uzmanları, Afrika kaynaklı toz taşınımının gün içerisinde yer yer devam edebileceğini ve yağışların sürmesiyle birlikte benzer görüntülerin tekrar oluşabileceğini belirtiyor. Hava kalitesinde geçici düşüşlere ve görüş mesafesinde daralmalara yol açabilen bu meteorolojik olay nedeniyle yetkililer, özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli olmasını tavsiye ederken, yağışlı havanın akşam saatlerine kadar aralıklarla süreceği bilgisini paylaştı.

