Kaydet

Mersin'in Akdeniz ilçesi Yenitaşkent Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki bir oto lastik tamirhanesinde, işletmeci Ali Doğan tarafından değişimi yapılıp şişirilen kamyon lastiği janttan kaynaklanan arıza nedeniyle aniden bomba gibi patlayarak metrelerce havaya savruldu. Yedek lastiği janta monte edip şişirdikten sonra iğneyi almak için tam arkasını döndüğü sırada lastiğin janttan ayrıldığını belirten Doğan, lastikte bir problem olmadığını ancak jantın arızalı olması sebebiyle bu talihsiz olayın yaşandığını ifade ederken, büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamada şans eseri herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Haberle İlgili Daha Fazlası