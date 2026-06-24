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Mersin'in Silifke ilçesindeki Göksu Deltası açıklarında zıpkınla balık avlamak için serbest dalış yapan 39 yaşındaki Hasan Gürgah, su altında puslu görüş mesafesine rağmen yaklaşık 3 metre uzunluğundaki dev bir köpek balığıyla sadece birkaç metre mesafede burun buruna gelince hayatının en unutulmaz anlarından birini tecrübe etti. Nefeslerin tutulduğu o saniyelerde soğukkanlılığını korumayı başararak kamerasını hayvana doğrultup bu nadir karşılaşmayı saniye saniye kaydeden deneyimli dalgıç; zararsız olduğu anlaşılan dev canlının derinliklere doğru süzülmesinin ardından tedbir amacıyla tekneye dönerek, hayvanın doğal ortamına saygı duyup dalış noktasını güvenli bir bölgeyle değiştirdi.

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