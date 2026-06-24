Başkent Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken, güvenlik ve ulaşım tedbirleri de netleşmeye başladı. Zirve kapsamında binlerce yerli ve yabancı katılımcının Ankara'ya gelmesi beklenirken, kent genelinde geniş çaplı önlemler uygulanacak. NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar merak edilirken Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması yapılacak bölgeler açıklandı.

Ankara'da "kırmızı alan" uygulaması kapsamında NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar gündemde. Yetkililer tarafından yapılan planlamaya göre, zirve süresince Ankara'da güvenlik en üst seviyede tutulacak. Çok sayıda emniyet personeli, jandarma ve ilgili kurum görevlisi sahada görev yapacak. Ayrıca kritik noktalarda ek kamera sistemleri kullanılarak güvenlik ağı genişletilecek.

NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar: Ankarada kırmızı alan uygulaması yapılacak!

NATO ZİRVESİ TRAFİĞE KAPALI YOLLAR

Ankara 36. NATO Zirvesi için hazırlıklarını sürdürürken kent genelinde kapsamlı güvenlik ve ulaşım tedbirleri uygulanacak. Zirve nedeniyle özellikle devlet başkanları, delegasyonlar ve üst düzey katılımcıların kullanacağı güzergahlarda yoğun önlemler alınacak.

Yetkililer tarafından yapılan planlamaya göre zirvenin düzenleneceği alanlar, delegasyonların konaklayacağı bölgeler ve protokol güzergahlarında trafik akışına yönelik çeşitli düzenlemeler yapılacak. Esenboğa Havalimanı ile Etimesgut Havalimanı arasında kullanılacak güzergahlar başta olmak üzere, zirve süresince bazı yollarda geçici kapanmalar ve kontrollü geçiş uygulamaları gerçekleştirilecek.

NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar: Ankarada kırmızı alan uygulaması yapılacak!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi ile katılımcıların konaklayacağı otellerin bulunduğu bölgelerde de ulaşım tedbirleri artırılacak. Güvenlik gerekçesiyle belirli saatlerde araç geçişlerine sınırlama getirilebilecek.

Vatandaşların, zirve süresince resmi kurumlar tarafından yapılacak trafik duyurularını takip etmeleri isteniyor.

NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar: Ankarada kırmızı alan uygulaması yapılacak!

ANKARA'DA "KIRMIZI ALAN" UYGULAMASI YAPILACAK BÖLGELER

NATO Zirvesi kapsamında Ankara'nın bazı noktalarında özel güvenlik bölgesi anlamına gelen "kırmızı alan" uygulaması hayata geçirilecek.

Kırmızı alan kapsamına alınacak bölgeler arasında Esenboğa Havalimanı çevresi, Etimesgut Havalimanı güzergahları ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu alan yer alıyor. Ayrıca zirveye katılacak heyetlerin konaklayacağı otellerin çevresi ile bu bölgeler arasındaki ulaşım güzergahları da güvenlik çemberine dahil edilecek.

NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar: Ankarada kırmızı alan uygulaması yapılacak!

Bu alanlarda araç ve yaya girişleri sıkı şekilde denetlenecek. Yetkisiz kişilerin belirlenen bölgelere girişine izin verilmeyecek. Güvenlik güçleri, zirve boyunca kritik noktalarda görev yaparak muhtemel risklere karşı önlem alacak.

Zirve süresince Ankara genelinde 55 bini polis ve jandarma olmak üzere yaklaşık 70 bin personelin görev yapması planlanıyor. Ankara genelindeki güvenlik sistemlerine destek amacıyla 100 kritik noktaya gelişmiş gözetleme kameraları yerleştirilecek.

NATO Zirvesi trafiğe kapalı yollar: Ankarada kırmızı alan uygulaması yapılacak!

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN?

NATO Zirvesi 7 ve 8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek. Dünyanın birçok ülkesinden devlet ve hükümet başkanlarının katılması beklenen zirve, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Zirve öncesinde güvenlik tedbirleri kapsamında 28 Haziran ile 10 Temmuz tarihleri arasında bazı uygulamalar devreye alınacak. Bu süreçte kent genelinde toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, miting ve benzeri etkinliklere izin verilmeyecek. Ayrıca Ankara hava sahasında valilik izni dışında insansız hava araçlarının kullanımı da yasak olacak.

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